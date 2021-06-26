12 человек стали жертвами коронавируса в Ростовской области

Среди жертв - шесть мужчин и шесть женщин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области число жертв коронавируса выросло на 12 человек. О ситуации с ковидом на 26 июня сообщили в региональном правительстве.

Среди умерших — шесть женщин в возрасте от 61 до 86 лет. Скончались шесть мужчин — им от 57 до 84 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Общее число жертв коронавируса за время пандемии достигло 4 656.

Вылечились еще 54 зараженных. За все время пандемии выздоровели 89 894 человека.

Напомним, за сутки ковидом заразились 199 жителей. Общее количество заболевших с начала пандемии выросло до 98443.