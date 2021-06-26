Проливные дожди и похолодание придут на смену жаре в Ростов-на-Дону

В Ростове ожидается пасмурная погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростов-на-Дону на смену жаре придут похолодание и дожди. Рассказываем, как будет меняться погода на следующей неделе.

По данным «Гисметео», 28 июня пройдет небольшой дождь с грозой. Температура днем составит около плюс 28 градусов. Прогнозируется сильный ветер — до 12 метров в секунду. Ночью столбик термометра может опуститься до плюс 21 градуса.

После понедельника похолодание продолжится. Так, 29 июня температура составит плюс 26 градусов, 30 июня — уже плюс 25. В эти дни также возможен сильный ветер до 11 — 12 метров в секунду и дожди с грозой.

В первые дни июня столбик термометра снова начнет расти. Так, 1 и 2 июля ожидается потепление до плюс 28 — 29 градусов. Местами пройдут дожди. А в выходные, 3 и 4 июля, жара снова вернется в Ростов. В эти дни на термометре снова будет плюс 30 — 31 градус.

Однако жара продержится в городе недолго. 5 июля в Ростове ожидаются сильный дождь с грозой. А столбик термометра опустится до плюс 26 градусов.