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Происшествия26 июня 2021 16:06

Шестилетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома в Батайске

Ребенок облокотился на москитную сетку и сорвался
Михаил СТРИЖЕВ
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Ребенка облокотился на москитную сетку и сорвался.

Ребенка облокотился на москитную сетку и сорвался.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Батайске шестилетняя девочка выпала из многоквартирного дома. Происшествие случилось 25 июня, сообщили в донском управлении МВД.

Ребенок с бабушкой находился в квартире на третьем этаже. В какой-то момент женщина ненадолго вышла из комнаты. Девочку привлек шум во дворе, поэтому она решила выглянуть из окна. Она облокотилась на москитную сетку и в итоге сорвалась и выпала из окна.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские провели профилактическую беседу с родителями и бабушкой пострадавшей.