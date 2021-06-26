Шестилетняя девочка выпала из окна многоквартирного дома в Батайске

Ребенка облокотился на москитную сетку и сорвался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Батайске шестилетняя девочка выпала из многоквартирного дома. Происшествие случилось 25 июня, сообщили в донском управлении МВД.

Ребенок с бабушкой находился в квартире на третьем этаже. В какой-то момент женщина ненадолго вышла из комнаты. Девочку привлек шум во дворе, поэтому она решила выглянуть из окна. Она облокотилась на москитную сетку и в итоге сорвалась и выпала из окна.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские провели профилактическую беседу с родителями и бабушкой пострадавшей.