«Меня хотели выставить злой мачехой!»: Анастасия Костенко рассказала, с каким стрессом столкнулась во время беременности

Сейчас Анастасия ожидает третьего ребенка. Фото: https://www.instagram.com/kostenko.94.

Анастасия Костенко ответила на вопрос об отношениях дочерью Дмитрия Тарасова от первого брака. Девушка призналась, что столкнулась с большим стрессом из слухов и домыслов об их семье.

По словам Анастасии, несколько лет назад ее заподозрили в том, что она якобы запрещает Тарасову общаться с со старшей дочерью. Девушка рассказала, что слышать такое ей было обидно. Она сама в детстве пережила развод родителей и понимает, насколько для ребенка важно общаться с каждым родителем.

Костенко пояснила, что тяжело переживала слухи еще и потому, что находилась в положении. В тот момент они с Тарасовым ожидали первого ребенка, дочь Милану.

— Мне было очень неприятно и очень горько, когда меня хотели выставить какой-то злой мачехой. Такого не было, у меня конкретно с ней (дочерью Тарасова — прим.ред.) были прекрасные отношения, — заявила Анастасия Костенко в «Инстаграме».

Напомним, футболист Дмитрий Тарасов и ростовская модель Анастасия Костенко поженились в 2018 году. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей и ожидают рождения долгожданного сына.