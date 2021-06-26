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Общество26 июня 2021 17:52

В Ростовской области за неделю продезинфицировали 900 общественных пространств

В ближайшие санобработку проведут в Таганроге и Батайске
Михаил СТРИЖЕВ
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Санобработку проводит мобильная группа спасателей. Фото: правительство РО.

Санобработку проводит мобильная группа спасателей. Фото: правительство РО.

В Ростовской области прошла санитарная обработка 900 общественных пространств. Об этом рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павел Нудгин.

Работы проводит мобильная группа, в состав которой входит 224 спасателя и 98 единиц техники. Группа дезинфицирует остановочные комплексы, привокзальные площади, территории возле больниц, магазинов и многоквартирных домов.

— Все работы ведутся по утвержденному графику. На этой неделе проводилась обработка в Новошахтинске и Ростове-на-Дону, — прокомментировал Павел Нудгин.

Он добавил, что в ближайшие дни спасатели дезинфицируют общественные пространства в Таганроге и Батайске.