Многокилометровые пробки образовались на М-4 «Дон» под Ростовом

Пробки образовались в Аксайском и Азовском районах, а также в Батайске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многокилометровые пробки образовались на двух участках М-4 «Дон» в Ростовской области. По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы зафиксированы в Аксайском и Азовском районах, а также в Батайске.

В настоящее время проехать сложно тем, что по Аксайскому мосту добирается до Ростова. Так, пробка растянулась от Ольгинского сельского поселения, в районе озера Песчаного, до улицы Отрытой в донской столице. По данным сеервиса, на Открытой в настоящее время проводятся дорожные работы.

Пробка начинается в районе Ольгинского сельского поселения. Фото: https://yandex.ru/maps/.

Пробка образовалась на М-4 «Дон» в сторону Батайска. Затор начинается от поселка Суходольск в Азовском районе. Трасса загружена и на территории Батайска. Свободнее проезд только после кольца, где пересекаются Самарское шоссе и обход Аксая. Причиной такой ситуации также мог стать ремонт дорожного полотна.