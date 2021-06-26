От коронавируса скончались еще 12 человек, выздоровели 54. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 43 городах и районах Ростовской области. Данные о заболеваемости опубликовало региональное правительство.

Антилидером снова оказался Ростов-на-Дону. В донской столице коронавирус подтвердился у 89 жителей. По семь случаев заражения выявили в Таганроге и Сальском районе. По четыре случая — в Азове, Батайске, Гукове, Донецке, Каменске-Шахтинском и четырех районах: Зерноградском, Каменском, Красносулинском, Мясниковском.

Напомним, за сутки в Ростовской области заразились 199 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 98443. По данным на 26 июня, выздоровели еще 54 пациента, скончались 12 зараженных. Жертвами ковида стали шесть мужчин и шесть женщин в возрасте от 57 до 86 лет.