Антиковидный кластер появится на «Табачке» в Ростове-на-Дону

Рестораторы направили меморандумы в адрес губернатора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону рестораторы и отельеры рассказали, какие антиковидные меры готовы предпринимать. Соответствующие меморандумы в адрес губернатора направили Федерация рестораторов и отельеров и рестораторы «Табачной фабрики».

Так, в Федерации сообщили, что до 10 июля предприниматели готовы вакцинировать персонал первым компонентом, до 15 августа — вторым. Сделать прививки планируется не менее 60% сотрудников.

Сходный по содержанию меморандум направили представители «Табачной фабрики». Они предложили создать на «Табачке» противоковидного кластера. Подробности о том, как будут работать такой кластер, пока не называются.

Напомним, в Ростове-на-Дону работают 1 935 предприятий общественного питания. Их персонал насчитывает около девяти тысяч человек.