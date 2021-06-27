Большинство новых зараженных - молодые люди до 45 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 46 городах и районах Ростовской области. Всего ковидом заболели еще 207 человек.

Вирус подтвердился у 90 жителей Ростова-на-Дону. По пять случаев заражения зарегистрировано в шести районах: Аксайском, Зерноградском, Зимовниковском, Мясниковском, Октябрьском, Шолоховском.

Большинство новых заболевших — молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. Эта категория составляет 44,4% заболевших. 28,5 % — жители от 46 до 65 лет, 15% — от 66 до 79 лет, 3,4% — старше 80 лет, 8,7% — дети.

По данным на 27 июня, положительные тесты на коронавирус получили еще 207 жителей Ростовской области. С начала пандемии число заболевших достигло 98 650.