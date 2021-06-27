Отключения света в Ростове-на-Дону 28 июня — 2 июля: где и когда

Отключения затронут десятки домов. Фото: Алексей ФОКИН

Отключения света в Ростове-на-Дону 28 июня — 2 июля пройдут в десятках домов. В «Донэнерго» опубликовали список адресов, которые останутся без электричества на следующей неделе.

28 ИЮНЯ

8.00 — 17.00

Где: ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-4; ул.Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский

9.00 — 16.00

Где: ул. Пушкинская 50, 52, 59; просп. Буденновский 40

9.00 — 17.00

Где: пер. Днепровский 131, 131А; ул. Вятская 39/2; с/т «Мичуринец», «Северная Ривьера», ул. Металлургическая 6А,10А; ул. Нансена 205-299; ул. Ленина 127А; ул. Турмалиновская 1-57, 2-54; ул. Калиновская; ул. Сельская; ул. Константиновская 2-18, 41-45; пер. Обуховский; пер. Партизанский; пер. Шарнирный; пер. Семафорный; пер. Автомобильный 1-21, 2-18; пер. Казахстанский; пер. Искрянский; пер. Дагестанский; пер. Якутский; пер. Узбекский; ул. Красноводская 1-9; пер. Уфимский 11-19, 12-22; пер. Автобусный 10-20; пер. Таманский 9-23; ул. Нансена 134-144

29 ИЮНЯ

9.00 — 17.00

Где: ул. Вятская 27, 29; ул. Таганрогское Шоссе 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 118, 118/1

30 ИЮНЯ

9.00 — 17.00

Где: ул. Страны Советов 14 -38

10.00 — 12.00

Где: ул. 1-я Баррикадная 36; пер. Ковалёва 1-13, 2-12; пер. Медный 8; ул. Русская 9-19, 32-66, 68/10; ул. Токарная 29-31, 44-70, 80/6, 82/3, 50А, 60А, 2/3; ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; ул. Владиленская 223; пос. Кумженский; СНТ «Донстрой»; С/Т «Кумженское»; С/Т «Рыбник»

31 ИЮНЯ

Где: ул. Страна Советов 14-38

1 ИЮЛЯ

9.00 — 16.00

Где: ул. Пушкинская 50, 52, 59; просп. Буденновский 41

9.00 — 17.00

Где: ул. Обсерваторная 38; пер. Александровский спуск 1-161, 2-158; пер. Водопроводный 2, 102-104, 3-7; пер. Ветреный

10.00 — 16.00

Где: ул. Балакирева 1-25, 2-22, 32-34; ул. 1-я Кольцевая 13-25, 36-52; ул. 2-я Кольцевая 11-59, 28-42; ул. Профсоюзная 85, 87/2, 89, 180-214; пл. Рабочая 1, 12А; ул. Степана Разина 8; ул. Губаревича 7-37, 6-40; ул. Скачкова 1-3; пер. Олимпийский 17-25, 4-12; ул. Чапаевская 5; пер. Чухновский 24-28

2 ИЮЛЯ

9.00 — 16.00

Где: пер. Краснофлотский 22 секция Е, 4Д, 4Ж,4Г; ул. Искусственная 29

10.00 — 12.00

Где: просп. Ставского 50; ул. Профсоюзная 47