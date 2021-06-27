Ливни с грозами ожидаются в начале недели в Ростовской области

Начало недели окажется пасмурным. Фото: Рамиль Галиев

В Ростовской области ожидаются ливни с грозой. Рассказываем, какой будет погода в начале недели, 28 июня.

В ночью с 27 на 28 июня температура снизится до плюс 19 — 24 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, а в отдельный районах — сильные осадки. Ветер юго-западный и западный — до 5 — 10 метров в секунду. Днем порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, при грозе — до 15 — 18 градусов.

При этом заметного спада жары не предвидится. Днем на термометре будет плюс 27 — 32 градусов. По востоку жара может достигать плюс 34 градусов.