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Общество27 июня 2021 18:19

Около 1,8 тысячи единиц незаконного оружия изъяли в Ростовской области

С начала года власти провели более 13 тысяч проверок
Михаил СТРИЖЕВ
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В области проходят мероприятия по добровольной сдаче оружия.

В области проходят мероприятия по добровольной сдаче оружия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области с начала года изъяли 1,8 тысячи единицы незаконно хранящегося оружия. Об этом сообщили на заседании Заксобрания по вопросам правоприменительной практики в сфере оборота и сдачи оружия.

Депутаты сообщили, что всего в Ростовской области зарегистрировано 120 тысяч владельцев огнестрельного оружия. За четыре месяца прошло 13,5 тысячи проверок.

— Выявлено почти 2 700 случаев нарушения условий хранения и использования оружия. Изъято около 1 800 единиц оружия, которое хранилось незаконно, — рассказал председатель комитета по законодательству Александр Косачев.

Он напомнил, что в Ростовской области ежегодно проводятся мероприятия по добровольной сдаче оружия. Так, в 2020 году преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, стало меньше на 18,3%.