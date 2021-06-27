Около 1,8 тысячи единиц незаконного оружия изъяли в Ростовской области

В области проходят мероприятия по добровольной сдаче оружия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области с начала года изъяли 1,8 тысячи единицы незаконно хранящегося оружия. Об этом сообщили на заседании Заксобрания по вопросам правоприменительной практики в сфере оборота и сдачи оружия.

Депутаты сообщили, что всего в Ростовской области зарегистрировано 120 тысяч владельцев огнестрельного оружия. За четыре месяца прошло 13,5 тысячи проверок.

— Выявлено почти 2 700 случаев нарушения условий хранения и использования оружия. Изъято около 1 800 единиц оружия, которое хранилось незаконно, — рассказал председатель комитета по законодательству Александр Косачев.

Он напомнил, что в Ростовской области ежегодно проводятся мероприятия по добровольной сдаче оружия. Так, в 2020 году преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, стало меньше на 18,3%.