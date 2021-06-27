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Общество27 июня 2021 19:03

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 июня 2021: загружены центральные улицы

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на 27 июня 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Рассказываем о ситуации на дорогах в Ростове.

Рассказываем о ситуации на дорогах в Ростове.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 июня 2021 — рассказываем о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы образовались в центре города.

Затруднено движение на Красноармейской улице — от Буденновского до Театрального проспекта. Небольшие заторы зафиксированы по обоим направлениям движения.

Сложная ситуация на улице Большой Садовой. Водителям придется подождать при движении от проспекта Сиверса до проспекта Театрального.

Пробка сковала проспект Ворошиловский — на небольшом участке от улицы Береговой до здания правительства. Далее на дорогах более свободно. Но хоть и в меньшей мере проезд затруднен от пересечения с улицей Большой Садовой до улицы Текучева.