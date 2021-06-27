Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 июня 2021: загружены центральные улицы

Рассказываем о ситуации на дорогах в Ростове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 27 июня 2021 — рассказываем о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы образовались в центре города.

Затруднено движение на Красноармейской улице — от Буденновского до Театрального проспекта. Небольшие заторы зафиксированы по обоим направлениям движения.

Сложная ситуация на улице Большой Садовой. Водителям придется подождать при движении от проспекта Сиверса до проспекта Театрального.

Пробка сковала проспект Ворошиловский — на небольшом участке от улицы Береговой до здания правительства. Далее на дорогах более свободно. Но хоть и в меньшей мере проезд затруднен от пересечения с улицей Большой Садовой до улицы Текучева.