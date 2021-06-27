Две ростовчанки подрались на проезжей части, не поделив дорогу

Женщины не уступали друг другу дорогу. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону две ростовчанки подрались из-за дорожного конфликта. Происшествие произошло на проспекте Космонавтов, сообщили жители в соцсетях.

По словам очевидцев, одна из женщин двигалась на красном автомобиле. Она возмутилась, что ее не пропустил водитель синей легковушки. На видео с места происшествия видно, как автоледи бросилась выяснять отношения по поводу проезда. Оказалось, что и за рулем синего авто находится представительница прекрасного пола. После недолгой словесной перепалки девушки вышли на проезжую части и решили помериться не знаниями ПДД, а силой.

Ростовчанок пытался разнять мужчина. Фото: vk.com/rnd_61

Оказавшийся поблизости мужчина попытался разнять ростовчанок. Однако сделать это сразу не удалось. Девушки то и дело пытались наброситься друг на друга. Спустя какое-то время они наконец вернулись в автомобили. Но, как утверждают очевидцы, на этом конфликт не закончился.

— Водительницы не хотели уступать друг другу дорогу. После драки простояли ещё час, не давая движения другим машинам, — рассказал автор поста.