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Общество27 июня 2021 21:12

Рекорд по приросту зараженных ковидом за месяц зафиксировали в Ростовской области

Впервые за месяц число новых заболевших превысило 200 человек
Михаил СТРИЖЕВ
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За сутки ковидом заболели 207 жителей Ростовской области.

За сутки ковидом заболели 207 жителей Ростовской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области зафиксирован рекордный за этот месяц прирост зараженных коронавирусом. Данные о заболеваемости в июне публикует сервис «Коронавирус - Статистика».

По данным на 27 июня, ковид подтвердился у 207 жителей. Такого прироста еще не наблюдалось в этот месяце. Так, если в начале июня в области фиксировалось чуть больше 150 новых зараженных в день.

Число зараженных начало расти в последние несколько дней. Так, 25 июня прирост составил 190 зараженных, 26 июня — 199. 27 июня этот показатель впервые за долгое время превысил 200 человек.

При этом в Ростовской области растет и число желающих привиться. Так, 26 июня ростовчане рассказывали об очередях возле нескольких пунктов вакцинации.

В донском правительстве сообщили, что в городе имеется достаточный объем вакцины. По данным на 25 июня, в наличии было 12 тысяч доз препарата.