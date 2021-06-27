Рекорд по приросту зараженных ковидом за месяц зафиксировали в Ростовской области

За сутки ковидом заболели 207 жителей Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области зафиксирован рекордный за этот месяц прирост зараженных коронавирусом. Данные о заболеваемости в июне публикует сервис «Коронавирус - Статистика».

По данным на 27 июня, ковид подтвердился у 207 жителей. Такого прироста еще не наблюдалось в этот месяце. Так, если в начале июня в области фиксировалось чуть больше 150 новых зараженных в день.

Число зараженных начало расти в последние несколько дней. Так, 25 июня прирост составил 190 зараженных, 26 июня — 199. 27 июня этот показатель впервые за долгое время превысил 200 человек.

При этом в Ростовской области растет и число желающих привиться. Так, 26 июня ростовчане рассказывали об очередях возле нескольких пунктов вакцинации.

В донском правительстве сообщили, что в городе имеется достаточный объем вакцины. По данным на 25 июня, в наличии было 12 тысяч доз препарата.