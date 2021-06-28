Отключение света в Ростове-на-Дону 28 июня 2021 года: обесточивания ждут жителей разных районов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 28 июня 2021 года: жителей разных районов города ждут массовые отключения. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 28 июня, с 8 до 17 часов отключат электричество на ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 23-4; ул.Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Пушкинская 50, 52, 59; просп. Буденновский 40.

А с 9 до 17 часов света не будет в пер. Днепровский 131, 131А; ул. Вятская 39/2; с/т «Мичуринец», «Северная Ривьера», ул. Металлургическая 6А,10А; л. Нансена 205-299; ул. Ленина 127А; ул. Турмалиновская 1-57, 2-54; ул. Калиновская; ул. Сельская; ул. Константиновская 2-18, 41-45; пер. Обуховский; пер. Партизанский; пер. Шарнирный; пер. Семафорный; пер. Автомобильный 1-21, 2-18; пер. Казахстанский; пер. Искрянский; пер. Дагестанский; пер. Якутский; пер. Узбекский; ул. Красноводская 1-9; пер. Уфимский 11-19, 12-22; пер. Автобусный 10-20; пер. Таманский 9-23; ул. Нансена 134-144.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 июня 2021 года: три центральные улицы останутся без электричества.

Мы выяснили, где в Ростове-на-Дону пройдут отключения электричества 26 июня 2021 года.