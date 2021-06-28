28 ростовчан очистили от мусора территорию Зеленого острова

В Ростове прошел субботник на зеленом острове. Фото: администрация Ростова

В Ростове неравнодушные местные жители приняли участие в субботнике на Зеленом острове.

Уборку на популярной для отдыха территории проводили сотрудники комитета по охране окружающей среды, департамента ЖКХ и энергетики, администрации Пролетарского района и волонтёры. 28 участников субботника собрали мусор на прибрежной полосе протяженностью 300 метров. За время уборки собрали и вывезли полторы тонны отходов. Большая их часть - это мусор, который оставляют отдыхающие.

- Уважаемые жители нашего города, просим вас бережно относиться к природе и окружающей среде, не выбрасывать мусор вне отведенных для этого мест, это позволит сделать наш город чистым и комфортным для нас и наших детей! - напомнили в пресс-службе городской администрации.

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В зоне отдыха появятся велопарковки, спортивный инвентарь, несколько детских площадок и многое другое.