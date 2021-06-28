В Ростове ограничат проезд по двум участкам переулка Халтуринского

С 15 июля и до 1 сентября частично перекроют проезжую часть от Мечникова до Малюгиной Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове в середине июля ограничат проезд по двум участкам переулка Халтуринского. Об этом сообщает сайт администрации города.

Так, с 15 июля и до 1 сентября частично перекроют проезжую часть от Мечникова до Малюгиной. Это сделают из-за ремонта асфальта. А с 17 июля по 17 августа на отрезке Шаумяна - Социалистическая введут ограничения на время строительства многоэтажки.

Кроме того, предупреждают власти, с 20 июля по 20 августа собираются ограничить движение машин по Шолохова в районе дома № 262. Немного ранее на пять месяцев ввели ограничения на Зоологической и Нансена