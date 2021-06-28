Сотни домов в Ростове оставят без электричества с 29 июня по 2 июля

Это будут плановые отключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этой неделе - с 29 июня по 2 июля - в Ростове ожидаются массовые отключения электричества. Об этом предупреждает пресс-служба АО «Донэнерго».

Уже завтра, 29 июня, с 9 до 17 часов обесточат следующие адреса: Вятская, 27, 29, Таганрогское Шоссе, 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 118, 118/1

30 июня до 12 часов свет выключат в домах на 1-ой Баррикадной, 36, Ковалёва, 1-13, 2-12, Медном, 8, Русской, 9-19, 32-66, 68/10, Токарной, 29-31, 44-70, 80/6, 82/3, 50А, 60А, 2/3. В этот же день до 17 часов без электричества будут жители Страны Советов, 14 -38, поселка Кумженского, СНТ «Донстрой», С/Т «Кумженское» и «Рыбник».

1 июля до 16 часов отключения затронут дома: Балакирева, 1-25, 2-22, 32-34, 1-я Кольцевая? 13-25, 36-52, 2-я Кольцевая, 11-59, 28-42, Профсоюзная, 85, 87/2, 89, 180-214, Рабочая, 1, 12А, Степана Разина, 8, Губаревича, 7-37, 6-40, Скачкова, 1-3, Олимпийский, 17-25, 4-12, Чапаевская, 5, Чухновский, 24-28. До 17 часов - Обсерваторная, 38, Александровский спуск, 1-161, 2-158, Водопроводный, 2, 102-104, 3-7

2 июля до 16 часов отключения произведут на Краснофлотском, 22 секция Е, 4Д, 4Ж, 4Г, Искусственной 29