Надземный переход возвели около поселка Степного в Ростовской области

Над проезжей частью постройка возвышается на 5,5 метра Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области в районе поселка Степного и дачного товарищества «Алмаз» построили надземный пешеходный переход. Он находится на 1050 км трассы М-4 «Дон». Об этом сегодня, 28 июня, сообщает сайт донского правительства. Открытие нового объекта прокомментировал министр транспорта региона Владимир Окунев.

- Новый переход позволит безопасно пересекать дорогу жителям близлежащих населенных пунктов. Переход оборудован пандусами для людей с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что завершение строительства благоприятно отразится на безопасности дорожного движения, - сказал Владимир Окунев.

Общая протяженность перехода, включая пандусы и поворотные площадки - около 100 метров. Над проезжей частью постройка возвышается на 5,5 метра. Расчетная скорость для автомобилистов - 90 км/ч. Покрытие перехода выполнили из прочного поликарбоната со специальной затемненной пленкой, это не позволит нагревать металлические элементы.

Тем временем, на дорогах Ростова местные власти намерены установить более 800 сигнальных столбиков. Их должны установить на двух улицах города