Ограничения будут действовать в нескольких районах города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Какие ограничения на дорогах появятся в Ростове-на-Дону с 1 июля 2021 — подборка «КП». Рассказываем, где и когда ограничат проезд в этом месяце.

7 ИЮЛЯ — 1 ДЕКАБРЯ

Где: улица Волокамская на участке от улицы Шеболдаева до улицы Волокамской, 3Б

Причина: ремонт газопровода

Где: улица Пойменная в створе железнодорожного путепровода через автомобильную дорогу на улице Пойменной (в районе пересечения с улицей Шоссейной)

Причина: ремонт путепровода

11 ИЮЛЯ — 11 ОКТЯБРЯ 2021

Где: улица 2-я Краснодарская на участке от улицы 2-й Краснодарской, 129/1 до улицы 2-й Краснодарской, 145/3

Причина: капитальный ремонт водопроводной сети

13 ИЮЛЯ — 13 АВГУСТА

Где: улица Береговая, в створе улицы Береговой, 55

Причина: возведение строительных конструкций на участке

Где: улица Благодатная на участке от улицы Зорге до улицы Мильчакова, по улице Мильчакова на участке от улицы Благодатной до улицы 339-й Стрелковой Дивизии, а также по улице 339-й Стрелковой Дивизии на участке от улицы 339-я Стрелковая дивизия, 16Б до улицы 339-я Стрелковая Дивизия, 14

Причина: устройство наружных сетей канализации

15 ИЮЛЯ — 1 СЕНТЯБРЯ

Где: по переулку Хатлуринскому на участке от улицы Мечникова до улицы Малюгиной

Причина: ремонт проезжей части

В связи с производством работ по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги по с 15.07.2021 до 01.09.2021 будет ограничено движение транспортных средств по пер. Халтуринский на участке от ул. Мечникова до ул. Малюгиной.

17 ИЮЛЯ — 17 АВГУСТА

Где: по переулку Халтуринскому на участке от улицы Шаумяна до улицы Социалистической

Причина: строительство многоэтажного дома

20 ИЮЛЯ — 20 АВГУСТА

Где: по проспекту Шолохова в створе проспекта Шолохова, 262

Причина: ремонт газопровода