В Ростовской области не зафиксировали умерших от COVID-19 за прошедшие 24 часа

Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 1466 пациентов Фото: Александр БОЙКО

По состоянию на 28 июня, за минувшие сутки в Ростовской области не зафиксировано умерших от COVID-19. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Вчера сообщалось о троих скончавшихся. Всего же с начала пандемии жертвами инфекции стали уже 4659 человек.

Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 1466 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ - 119. За прошедшие стуки заболели еще 213 жителей области.

В сложившейся обстановке люди спешат сделать себе прививку от инфекции. В некоторых медпунктах даже собрались очереди, на это пожаловались ростовчане. Власти заверили, что в городе имеется достаточное количество вакцины