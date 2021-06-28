Гроза и ураган накрыли Ростовскую область

Спасатели сделали штормовое предупреждение Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Жара под 40 градусов только что сменилась непогодой. По этому поводу донские спасатели сделали штормовое предупреждение. Так, по данным Росгидромета, в период с часу дня до трех часов вечера, и до конца понедельника 28 июня, а также утром во вторник, 29 июня, в первой половине дня, на Дону будут ливни, гроза, град и ураганный ветер. Его порывы составят до 23 метров в секунду.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, сколько продлится жара в донской столице. Подробности читайте здесь.

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