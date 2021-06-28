Ушла из дома и не вернулась: 80-летнюю ростовчанку ищут уже сутки

Ростовчанка вышла из дома на 2-ой Краснодарской вчера Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже сутки разыскивают 80-летнюю Антонину Ивановну Гришанину (Писареву). Ростовчанка вышла из дома на 2-ой Краснодарской вчера, 27 июня, в 14 часов и до сих пор не вернулась. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, серо-зеленые глаза

В какой одежде была, неизвестно. С собой у женщины черная сумка.

Всех, кто видел Антонину Гришанину или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».