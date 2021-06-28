28 и 29 июня в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность

Нужно быть крайне внимательными при обращении с огнем Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области 28 и 29 июня сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Возгорания из-за жары могут произойти в местами на юго-востоке региона - в Заветинском и Ремонтненском районах, а также на юге - в Целинском, Сальском, Песчанокопском и Пролетарском районах. Также под угрозой огненных ЧП будут находиться территории на северо-востоке - Боковский и Советский районы.

Жителей Дона просят не разводить костры и не палить сухую растительность. Нужно быть крайне внимательными при обращении с огнем. При пожарах нужно звонить по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».