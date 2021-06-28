Для ростовчан организованы туры выходного дня по Таганрогу

Фото: СКППК

Лето – это время для отдыха и самых разных поездок. В последнее время все более актуальным становится внутренний туризм. В марте 2021 года АО «СКППК» совместно с туристической компанией «Судаков Тревел» начали организовывать экскурсии по выходным дням, что позволило многим ростовчанам познакомиться с историей и интересными местами Таганрога.

Во время таких туров можно окунуться в театральную жизнь города, посетить гимназию и театр имени А.П. Чехова, продегустировать местные вина, совершить обзорную экскурсию по Таганрогу и морскую прогулку на яхте. И, конечно, получить бурю незабываемых эмоций.

- Мы запустили ряд туристических экскурсий, включающих в себя проезд туристов из Ростова пригородными поездами. Туры формируются с учётом интересов и потребностей широкого круга людей. С момента запуска таких пакетных предложений уже десять. Безопасность, комфорт, скорость – это те факторы, которые стали залогом устойчивого туристического спроса. На достигнутом мы останавливаться не собираемся, планируем и дальше расширять географию туров, – рассказывает генеральный директор АО «СКППК» Евгений Ермаков.

Фото: СКППК

Эти увлекательные туристические маршруты были созданы в сотрудничестве с таганрогской туристической компанией «Судаков Тревел».

- Благодаря возможности проезда на электропоездах получилась очень привлекательная цена для туристов. Совместный проект вышел очень успешным. Количество туристов, которые пользуются услугами пригородных поездов, растёт с каждым днём. При этом мы постоянно ведем работу по созданию новых маршрутов совместно с нашими партнёрами, - комментирует Наталья Судакова, исполнительный директор ООО «Судаков Тревел».

На сегодняшний день с момента запуска экскурсий выходного дня по Таганрогу было приобретено более 100 тур пакетов.

Этому способствовала и возможность проезда между Ростовом и Таганрогом в комфортабельных вагонах электрички. Все вагоны поездов оборудованы системами кондиционирования и обеззараживания воздуха и обеспечивают комфорт в любое время года. Стоимость тура в среднем вместе с проездом от 900 до 1600 рублей, поэтому так отдохнуть может каждый.