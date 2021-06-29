Отключение света в Ростове-на-Дону 29 июня 2021 года: без электричества останутся две улицы

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 29 июня 2021 года: электроэнергию отключат на восемь часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 29 июня, с 9 до 17 часов без возможности воспользоваться дома электроприборами останутся жители следующих улиц:

- улица Вятская, 27;

- улица Таганрогское Шоссе, 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 118, 118/1.

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