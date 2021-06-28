В Ростовской области годовалая девочка умерла от козьего и коровьего молока

Малышка попала в больницу, но медпомощь подоспела слишком поздно Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области сейчас выясняют обстоятельства гибели девочки, которой не было и года. Она умерла из-за неправильного кормления. Уже возбуждено уголовное дело. Статья - «Причинение смерти по неосторожности», рассказали в управлении Следкома по региону.

Подозревают молодую маму - девушку 21 года. Она отказалась от грудного вскармливания и давала своей малышке коровье и козье молоко. По мнению экспертов, такими продуктами еще нельзя было кормить ребенка, не привыкшего ко взрослой пище.

Из-за этого девочка получала мало питательных веществ. У нее развился дефицит массы тела и через время ухудшилось состояние здоровья. Малышка попала в больницу, но медпомощь подоспела слишком поздно - неокрепший организм не выдержал нагрузки. Девочке было меньше года года, она родилась в 2020.

Известно, что перед выпиской из роддома молодой маме объясняли, как правильно кормить грудничка, но, вероятно, она не поверила медикам.

- В настоящее время еще идет следствие. Выясняются все обстоятельства дела, - добавили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

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