В семи ночных заведениях Ростова выявили нарушения

Из-за коронавируса кафе и рестораны должны закрываться в полночь Фото: сайт правительства РО

За неделю нарушения выявили в семи ночных заведениях Ростова, там принимали посетителей после 24 часов. Всего же с проверкой обошли 110 точек. Информацию об этом сегодня, 28 июня, опубликовали на сайте донского правительства.

Под пристальное внимание попали «Казачий хутор», «Графский парк», бар/ресторан Bootlegger, кальянная «Шахерезада № 1», пивной бар Street food&drinks, Pub market на Пушкинской и бар «Невинность». Теперь этим заведениям грозят административные штрафы. Кроме того, во время рейдов накрыли работающие кальянные бары.

К слову, сейчас из-за распространения коронавируса кафе и рестораны должны закрываться в полночь, а курение кальянов запрещено в любое время.

- В связи с осложнением ситуации по короновирусу регулярно проводятся подобные рейды. В случае нарушений сотрудники инспекции составляют административные протоколы, - пояснил начальник административной инспекции Николай Копичка.

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