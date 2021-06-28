В Ростовской области местный житель в порыве гнева зарезал свою супругу

В Ростовской области мужчина зарезал собственную жену Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местного жителя подозревают в убийстве жены. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

Следователи выяснили, что 27 июня 55-летний житель Каменска-Шахтинского дома поссорился с супругой. В порыве гнева он схватил кухонный нож и со всей силы всадил его в шею своей 56-летней жене. В результате полученного ранения женщина скончалась на месте преступления. Осознав, что произошло, мужчина сам явился в полицию и оформил явку с повинной.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове завели дело после наезда электросамоката на 2-летнего ребенка.

Следователи начали уголовное разбирательство после проверки.