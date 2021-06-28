В Ростове-на-Дону «Единая Россия» рассказала о работе за пять лет

В Ростове состоялся форум, который провели донские единороссы. Фото: пресс-служба "ЕР"

В Ростове-на-Дону в понедельник, 28 июня, прошел форум, который провели донские единороссы. Они обсудили итоги работы в регионе за пять лет.

Открывая мероприятие, член Высшего совета «ЕР», губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что «Единая Россия» всегда строит работу, опираясь на механизмы обратной связи с людьми.

- Инициативы партии формируются не в тиши кабинетов. Они вырабатываются и обсуждаются вместе с нашими гражданами. В центре внимания партии всегда - человек, его социальное благополучие, комфортные условия жизни, которые напрямую зависят от состояния экономики. - подчеркнул Василий Голубев.

В результате системных решений в Ростовской области было реализовано 44 масштабных инвестпроекта, создано почти 13 с половиной тысяч рабочих мест. В регионе появилась мощная система поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, введены и продлены до первого января 2024-ого года «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных предпринимателей. На Дону действует специальный налоговый режим для самозанятых.

Был построен 61 объект социально-инженерной инфраструктуры, капитально отремонтировано 942 объекта. И это – небольшая часть того, что было сделано при поддержке и по инициативе донских единороссов.

О том, что еще сделала партия, и как это изменило жизнь людей, рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного Законодательного Собрания Александр Ищенко.

Он, в частности, напомнил, что несколько предложений депутатов донского парламента нашли отражения в поручениях Президента, например, о необходимости единых подходов к школьному питанию или к лечению тяжелых форм орфанных заболеваний.

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании последовательно добивалась ограничения доступа детей и подростков к веществам, подрывающим здоровье, и обращалась по этой теме на федеральный уровень.

В областном законодательстве по инициативе депутатов – членов фракции ЕР появились новые меры поддержки многодетных семей. Увеличена минимальная норма площади жилья, которое предоставляется детям-сиротам.

Одним из важных событий стало появление в этот период регионального партийного проекта «Особенное детство».

- В рамках проекта мы стремимся комплексно разрешить множество проблем, стоящих перед родителями, которые воспитывают детей с особенностями в развитии, - продолжил Александр Ищенко.

Отдельно разговор коснулся периода пандемии и ограничений, вызванных ситуацией с коронавирусом. В этот момент «Единая Россия» не ушла на самоизоляцию.

- Мы направили все силы и ресурсы на противодействие пандемии и на смягчение ее последствий для граждан и экономики, на конкретную помощь всем, кто оказался в трудной ситуации, - рассказал Александр Ищенко.

Более того, на период пандемии депутаты сами стали волонтерами, помогая медицинским работникам, школьникам, находившимся на дистанционном обучении, делая многое другое, чтобы решить непростые задачи сложного периода.

В свою очередь, член фракции «Единая Россия» в Госдуме, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Лариса Тутова отметила, что в 2016-ом году «ЕР» приняла программный документ, который был актуальным пять лет.

- Депутаты - партийцы настойчиво трудились над реализацией программы, которая позволила даже в самые сложные моменты результативно решать важнейшие задачи. Партийный проект «Новая школа» - один из ключевых проектов. Его основная цель – построение индивидуальной траектории успеха каждого ребенка. Этой цели должны служить все ресурсы, которые идут в сферу образования, - отметила Лариса Тутова.

Немало сил приложила «ЕР» для создания комфортных условий в уже существующих школах и детских садах.

Добавим, в рамках форума работали несколько тематических площадок, также за дискуссией следили на площадках по всей Ростовской области.