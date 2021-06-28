Дончанам предстоит распределить на медицинские нужды региона 500 миллионов рублей

В Ростовской области местные жители решат, куда потратить 500 миллионов рублей. Фото: правительство РО
Ростовская область, как лучший регион, получил грант в сумме 500 миллионов рублей. С вопросом, на что пустить эти деньги губернатор Ростовской области Василий Голубев вновь обратился к местным жителям. Он предложил направить их на развитие первичного звена донского здравоохранения, но на что именно они пойдут должны будут решить дончане. Голосование в рамках проекта «Народный совет» состоится в сентябре.
Василий Голубев обратился к однопартийцам и попросил их подключиться к разработке перечня направлений для народного голосования. А также они должны будут провести консультации с медиками и поинтересоваться мнением жителей городов и районов.
- Направления расходов 500 миллионов рублей мы, как и в прошлом году, предложим выбрать людям - медикам и их пациентам. Жители Дона через «Народный совет» сами распределят эти средства. Прошу считать это инициативой форума, - сказал Василий Голубев.
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