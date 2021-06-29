Три человека скончались на трассе под Ростовом в столкновении грузовика и легковушки

Три человека погибли в ДТП под Ростовом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области случилась смертельная авария с участием грузовика и легкового автомобиля.

Инцидент произошел в понедельник, 28 июня, около семи часов вечера на трассе «Шахты-Цимлянск» в Константиновском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 с крайне маленьким стажем вождения ехал в сторону Шахт и не смог справиться с управлением, съехал на обочину, а затем на встречную полосу, где врезался в грузовую ГАЗель под управлением 45-летнего шофера.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались водитель ВАЗ-2112, а также двое пассажиров 19 и 23 лет. Прибывшие к месту происшествия медики смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Сейчас автоинспекторы выясняют детали произошедшей трагедии.