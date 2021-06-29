В Ростове столкнулись две иномарки: в ДТП пострадала школьница

В Ростове школьница пострадала в ДТП Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону случилась авария, в которой пострадала несовершеннолетняя девочка.

Инцидент произошел во вторник, 29 июня, около двух часов ночи на проспекте Михаила Нагибина в районе дома № 12. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину марки ЗАЗ Chance.

В результате аварии пострадала пассажирка автомобиля ЗАЗ Chance - девятилетняя девочка. Ребенка осмотрели прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи. О ее нынешнем состоянии пока не сообщается.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Правоохранители начали проверку по факту аварии.