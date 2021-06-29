Загрязнение водоемов выявили 5 городах и 4 районах Ростовской области

Купаться в загрязненных водоемах не рекомендуется Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возбудителей вирусов в донских водоемах нет. Однако 28,8 % проб не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, 1,2 % - по паразитологическим. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- Наибольшее микробное загрязнение воды выявили в Ростове, Азове, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, а также в Азовском, Аксайском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах. Купаться в загрязненных водоемах не рекомендуется, - рассказали в ведомстве.

Всего на микробиологию проверили 226 образцов, еще 173 исследовали на наличие паразитов, 136 - на санитарно-химическое состояние. С помощью 6 проб оценили вирусологические показатели.

В апреле сообщалось о том, что вода в Ростове не соответствует нормам СанПиНа по мутности. В этом случае речь идет о пробах из очистных сооружений

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