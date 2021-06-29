В Ростове столкнулись Ford Focus и МАЗ, есть пострадавший

Машины столкнулись на Змеевском проезде Фото: отдел пропаганды УГИБДД
Сегодня, 29 июня, в Ростове в ДТП с грузовиком пострадал 27-летний водитель Ford Focus. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла рано утром, около 4.30. Машины столкнулись на Змеевском проезде, в районе дома №16.
- По предварительным данным, владелец иномарки выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с МАЗ 6310Е9-520-031. Сейчас проводится проверка, - прокомментировали в ГИБДД.
Вчера вечером в Константиновском районе после столкновения грузовика и легковушки погибли три человека, в том числе скончался 19-летний пассажир
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