Василий Голубев запретил консервировать новый аппарат КТ в Белой Калитве

Второй КТ в больнице планировали включить только после ремонта Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев запретил чиновникам консервировать новый аппарат компьютерной томографии в белокалитвинской ЦРБ. Речь идет о технике, которую уже закупили, но еще не начали использовать. Второй КТ в больнице планировали включить только после ремонта, в 2022 году. Однако глава региона такое решение не одобрил.

- Томограф должен работать уже в этом году. Мы можем покупать оборудование, ставить его, долго делать для него место, но нам томограф нужен сейчас, в этом году. Нужно принять дополнительные меры, расписать дорожную карту, приступать максимально быстро к исполнению, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Этот вопрос глава региона поднял во время интерактивного приема после жалобы местного жителя. Мужчина рассказал губернатору, что сейчас на единственный КТ в больнице большая очередь, и все надеются на открытие второго аппарата.

В ответ чиновники отчитались перед Василием Голубевым и обратившемся жителем Белой Калитвы, что проектирование ведется уже сейчас. На все работы по установке и подключению должны потратить около 6 млн рублей.

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