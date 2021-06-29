В Ростовской области за сутки подтвердили 221 случай COVID-19

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 1499 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 221 человека. Коэффициент распространения COVID-19 все еще составляет 1. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 42 городах и районах региона. Больше всего положительных тестов подтвердили в Ростове – 94. На втором месте Миллеровский район, там 7 заболевших. По 6 случаев в Каменске-Шахтинском, Таганроге, Аксайском и Красносулинском районах. По 5 — в городе Гуково, Новошахтинске, Азовском, Зерноградском, Кагальницком и Сальском районах.

По 1 положительному тесту выявили в Донецке, Белокалитвинском, Боковском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Обливском, Октябрьском, Орловском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Цимлянском районах.

Среди новых заболевших 40,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,7% - от 46 до 65 лет, 12,2% - от 66 до 79 лет, 5,4% - старше 80 лет, 5,4% дети.

Лечение в стационарах получают 1510 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 17 человек, на неинвазивной ИВЛ — 124.

За минувшие сутки стало известно еще об одном умершем пациенте с COVID-19. Это мужчина мужчина 58 лет. У него были хронические заболевания. Таким образом, за весь период жертвами инфекции в области стали уже 4660 человек.

Ситуация с распространением коронавируса начала ухудшаться в этом июне. Высокий прирост заболеваемости начали регистрировать в конце месяца. После этого многие жители Дона решили не играть в рулетку с инфекцией и привиться. В пунктах вакцинации сейчас собираются целые очереди.