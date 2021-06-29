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Общество29 июня 2021 12:11

29 июня в Ростовской области ожидаются ливни и шквалистый ветер

Об этом жителей Дона предупреждают спасатели
Ангелина СКИБА
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Дожди могут быть с грозами

Дожди могут быть с грозами

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сегодня, 29 июня, с 12 до 14 часов и до конца суток местами по Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-22 м/с. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Жителям Дона рекомендуют сократить свое пребывание на улице. Во время ветра нельзя стоять рядом с витринами, под деревьями, рекламными щитами и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. Также опасно для жизни подходить к оборванным проводам линий электропередач. В случае ЧП следует звонить по телефону «112».