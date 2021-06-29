В Ростовской области COVID-19 унес жизнь 58-летнего мужчины

Вчера умерших в регионе не зарегистрировали Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 29 июня, в Ростовской области стало известно еще об одном умершем пациенте с COVID-19. Это мужчина 58 лет. У него были хронические заболевания, сообщили власти.

Теперь общее количество жертв инфекции с начала пандемии в области составило 4660 человек. Вчера умерших в регионе не зарегистрировали.

Также за прошедшие сутки на Дону количество инфицированных увеличилось еще на 221 человека. Новые случаи подтвердили в 42 территориях. К слову, ранее в Роспотребнадзоре наибольший прирост заболеваемости зафиксировали среди молодежи