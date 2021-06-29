В Ростове стадиону «Труд» присвоили имя олимпийского чемпиона Сергея Литвинова

Сергей Литвинов перед своими победами тренировался на ростовском стадионе Фото: сайт правительство РО

Ростовскому стадиону «Труд» присвоили имя олимпийского чемпиона Сергея Литвинова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Сергей Литвинов - заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике. Также спортсмен был лучшим из лучших в метании молота на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.

Известно, что перед своими победами легкоатлет в том числе тренировался на стадионе «Труд». Это место можно назвать центром притяжения легенд спорта. Например, на поле также выходили чемпионка Олимпийских игр 1980 года Людмила Кондратьева и автор «золотого гола» сборной СССР Виктор Понедельник.

Ранее сообщалось, что уже в июле в донской столице начнут ремонтировать стадион "Арсенал". На все работы планировали выделить около 60 млн рублей