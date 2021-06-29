На форуме донской «Единой России» говорили о развитии социальной и транспортной инфраструктуры

В донской столице прошел форум "Единой России". Фото: пресс-служба "ЕР"

В донской столице состоялся региональный форум «Единой России». Здесь шел разговор о работе партии в регионе в течении 5 лет. Модератором выступил член Высшего совета партии, губернатор Ростовской области Василий Голубев. В рамках форума, помимо основной площадки, работали площадки по темам, где присутствовали представители партийных проектов и общественники.

Так, на площадке «Комфортная среда» выступил член фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Дерябкин. Он обратил внимание на уникальность Ростовской области в части транспортной инфраструктуры.

- В Ростовской области проходят внутренние и международные маршруты. Регион обладает развитой транспортной инфраструктурой. Одна из главных задач партийного проекта «Безопасные дороги» - добиваться приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций, - пояснил он.

Парламентарий назвал несколько значимых проектов, реализованных в минувший этап.

- Была завершена работа первого этапа по реконструкции подъездной дороги к Волгодонску, введен в эксплуатацию участок дороги в районе военного исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» и многое другое, - перечислил он.

Виктор Дерябкин подчеркнул, что многие вопросы в сфере дорог и транспорта, которые беспокоили жителей нашего региона, нашли отражение в работе фракции «Единая Россия» на всех уровнях.

Еще одним участником форума стал член Общественной палаты России, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по доступной среде и инклюзивным практикам Сергей Бурлаков.

- Говоря о теме развития социальной инфраструктуры, приведу пример, который можно отнести к этому. Хочу поделиться с вами радостью: в Таганроге начался масштабный проект по реконструкции рельсового транспорта. Можно сказать, что стартовала грандиозная модернизация городского транспорта. Отмечу - это социально ориентированный проект. Я как человек с ОВЗ понимаю, о чем говорю, и мне есть, с чем сравнивать. И это важно не только для людей с ОВЗ или инвалидностью, но и для всех жителей Таганрога и гостей города, - сказал он.

А главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова, в свою очередь, выразила благодарность партийцам, которые в период пандемии оказывали волонтерскую помощь нуждающимся в ней.

- Как представитель медицинского сообщества и волонтерского центра хочу от всего сердца поблагодарить местные партийные структуры, нашу донскую молодежь за то, что взяли на себя огромный нелегкий груз волонтерской работы в период пандемии, - обратилась к присутствующим Светлана Пискунова.

Напомним, на форуме также речь шла о законодательных решениях и инициативах донских единороссов, которые повлияли на качество жизни в регионе.