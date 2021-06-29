В Ростове закрыли три пункта вакцинации от COVID-19

Один из закрытых пунктов планируют перенести в другое место Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове закрыли три пункта вакцинации от коронавируса. Речь идет о медкабинетах на авто- и ж/д вокзалах, а также в КДЦ «Здоровье». Последний из пунктов планируют перенести в другое место, сообщили в администрации города.

Ранее местные власти также опубликовали список с адресами и графиком работы действующих прививочных пунктов. Таких в донской столице сейчас 22, в том числе есть и круглосуточные.

Кроме того, буквально на днях сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что ростовчане побили рекорд по суточной вакцинации. Тогда за 24 часа прививки сделали более 4 тысяч человек. По состоянию на 28 июня, первую дозу препарата уже получили больше 230 тысяч жителей донской столицы, завершили вакцинацию свыше 175 тысяч.