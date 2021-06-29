Базовый перевозчик Платова планирует расширить маршрутную сеть

Могут открыть полеты в Тель-Авив, Варну, Милан и Анталию Фото: правительство РО

Базовый перевозчик Платова - «Азимут» - планирует на треть увеличить свой воздушный флот. Количество самолетов Sukhoi Superjet 100 за год доведут до 20, также намерены закупить еще три Airbus A-220. Кроме того, собираются расширить маршрутную сеть, сейчас она увеличена до 32 направлений. Об этом губернатору Василию Голубеву рассказал директор авиакомпании Павел Удод.

- Если эпидситуация останется стабильной, мы дополнительно запланировали расширение международной маршрутной сети и выполнение полетов в Тель-Авив, Варну, Милан и Анталию, - сказал Павел Удод.

Василий Голубев одобрил эти решения и отметил, что на развитие региональных перевозок совместно с «Росавиацией» сейчас выделяются субсидии. Финансово поддерживают 14 маршрутов. В этом году на эти цели предусмотрели почти 352 млн рублей, сообщил губернатор.

Ранее в аэропорту Платов два перевозчика временно отменили полеты в Париж и Баку. Причиной для такого решения стала нестабильная ситуация, связанная с распространением COVID-19