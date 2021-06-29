Учредителя ростовской фирмы подозревают в государственной измене

В Ростове за госизмену накажут местного бизнесмена Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове по решению Ленинского районного суда заключен под стражу учредитель одной из ростовских фирм. Его заподозрили в продаже программно-аппаратного комплекса, используемого иностранными секретными службами. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

- Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Деркунскому, подозреваемому по статье 275 УК РФ "Государственная измена", по 27 августа 2021 года, - говорится в тексте сообщения.

Бизнесмен получил от гражданина РФ результаты научно-исследовательских работ, которые были связаны с созданием в интересах министерства России программно-аппаратного комплекса на основе принципиально новых технологий. Стоит отметить, что никаких аналогов они не имели.

Затем злоумышленник организовал серийное производство того самого программно-аппаратного комплекса заграницей и за отдельную плату занимался его распространением. В числе пользователей комплекса были иностранные организации, в том числе секретные службы.

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