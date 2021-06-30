Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 июня: по дорогам можно передвигаться почти без помех

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 30 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Малиновского, Профсоюзная, Мадояна.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Красноармейская, проспекте Михаила Нагибина, улице Немировича-Данченко, улице Цезаря Куникова, улице Шеболдаевва, переулке Ашхабадском, проспекте Ленина, улице Зоологическая, проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Особенная, Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, проспекте Космонавтов и улице Нариманова.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьява, Орская, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, 50-летия Ростсельмаша, Щербакова, Курчатова, Менжинского и проспекту Шолохова.

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