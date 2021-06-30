В Ростове разыскивают мужчину со шрамом и лысиной

В Ростове разыскивают пропавшего мужчину. Фото: ГУ МВД по РО

В Ростове более трех недель не могут найти пропавшего без вести местного жителя.

48-летний Николай Николаевич Сопнев ушел из дома 12 июня и скрылся в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, на связь с родными и близкими он тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью в полицию.

По слова близких пропавшего, рост его около 175-180 сантиметров, он худощавого телосложения и имеет прямые волосы, макушечную лысину и шрам на левом ухе. На момент исчезновения был одет в темно-синюю спортивную кофту, голубые джинсы, серое поло с коротким рукавом и черные кроссовки.

- Полицейские обращаются с просьбой сообщить о местонахождении указанного гражданина по телефонам: 8 (863) 249-43-20 ил 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, серо-зеленые глаза.