В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 3747 человек

Увеличились случаи заражения от паразитов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области с укусами клещей в больницы обратились уже 3747 человек, на прошлой неделе было 3302 пациента. Увеличились также случаи заражения от паразитов: Крымской геморрагической лихорадкой заболели 9 человек, боррелиозом - 3. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Максимальное число укушенных зарегистрировали в Новошахтинске - 1439 случаев, в Ростове - 683. В Таганроге агрессивные паукообразные напали на 278 человек, в Шахтах - на 213. В Волгодонске пострадали 206 местных жителей, Сальском районе - 210, в Песчанокопском районе - 179.

Как защититься:

Нужно соблюдать элементарные правила безопасности. На природе советуют носить одежду с длинными рукавами, штаны и носки, плотную обувь. А после возвращения домой следует осматривать себя на наличие прицепившихся клещей.

Как снять клеща:

Лучше всего это сделать у врача в травматологическом пункте. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок.