В июле ростовчан снова ожидает 40-градусная жара

Похожая погода была и в течение июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В июле жителей Ростова снова ожидает жара, в некоторые дни столбики термометров будут подыматься до +40 градусов. Иногда возможны кратковременные дожди. Такой прогноз в эфире радио «ФМ-на Дону» озвучила ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

- Возможны кратковременные дожди с грозами и шквалистым ветром. Ожидается до +35 градусов. Но с середины и ближе к концу месяца будет преобладать жаркая погода до + 33-38 градусов, в отдельные дни - до +40 градусов, - сказала Ольга Чупрова.

Стоит отметить, что похожая погода была и в течение июня. Температура воздуха несколько раз поднималась до аномальных значений, при этом были ливни - например, один из ударов стихии превратил улицы и дворы донской столицы в мини-Венецию. После этого в городе работали спасатели, которые откачивали воду и убирали поваленные деревья.