В Ростовской обалсти коронавирусом заболели еще 224 человека

Лабораториями Ростовской области за сутки проведен 9461 тест Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 224 человек. Коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,2. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 40 городах и районах региона. Больше всего положительных тестов подтвердили в Ростове – 97. На втором месте Красносулинский район, там 6 заболевших. На третьем - Батайске, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Таганрог, Азовский, Зерноградский и Тарасовский районы, где выявили по 5 случаев.

По 1 положительному тесту подтвердили в Волгодонском, Зимовниковском, Мартыновском, Октябрьском, Родионово-Несветайском и Целинском районах.

Среди новых заболевших 39,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,7% - от 46 до 65 лет, 16,1% - от 66 до 79 лет, 3,4% - старше 80 лет, 8,9% - дети.

Лечение в стационарах получает 1531 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 17 человек, на неинвазивной ИВЛ — 132.

За минувшие сутки в Ростовской области с COVID-19 умерли еще 13 человек. Это восемь женщин 61, 62, 66, 76, 84, 87, 93, 95 лет, и пятеро мужчин 53, 74, 75, 83 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами пандемии в регионе оказались уже 4673 человека.

Ранее стало известно, что в ростовских пунктах вакцинации теперь собираются очереди. Сейчас работают 22 медкабинета, еще 3 пункта закрыли